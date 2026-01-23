Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota enviada à agência Lusa, fonte da empresa referiu que a medida foi tomada "em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa".

A data de término desta medida poderá ser ajustada em função da avaliação contínua das condições meteorológicas, acrescentou.

As estações abertas entre hoje e a madrugada de terça-feira, de 26 para 27 de janeiro, são as do Oriente (linha Vermelha), Rossio (linha Verde) e Santa Apolónia (linha Azul).

A iniciativa insere-se no âmbito do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e visa "assegurar uma resposta adequada às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa", destacou ainda o Metropolitano de Lisboa.

A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.

