O movimento, apresentado hoje, foi anunciado como forma a dar expressão aos mais de 900 mil votos que teve na primeira volta das eleições presidenciais, onde terminou com o terceiro mais votado.

Cotrim Figueiredo, querendo dar expressão aos votos conquistados nas eleições presidenciais, apresentou hoje "um movimento cívico-político, apartidário”, o “Movimento 2031”, que pretende que “esses 900 mil votos que aderiram em massa a uma nova forma de fazer política não fiquem sem um sítio onde continuar a participar”, revelou em entrevista à SIC Notícias.

Este movimento quer “participar no debate público, condicionando qualquer que seja o Governo que esteja em funções", querendo "preservar este espaço porque acho que é útil ao país. Não quero com isto fazer nenhum previsão de participação política ativa, não estou aqui a fazer nenhuma candidatura, quero preservar este espaço porque acho que é útil ao país. Vamos organizar eventos, manter as nossas comunidades online e offline vivas”, explicou.

“Sou membro da Iniciativa Liberal, gostava muito que isto resultasse no aumento da força da IL”, disse o antigo líder da IL, admitindo que vai “pessoalizar e dar a cara” no arranque do movimento, mas gostava que tivesse “mais caras”.

