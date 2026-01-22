Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu estará muito nublado e a chuva afetará especialmente o Norte e o Centro do país até ao meio da manhã, passando a períodos de chuva, por vezes forte, durante a tarde. Nas terras altas, a precipitação será de neve acima dos 1000/1200 metros, com a cota podendo subir temporariamente nos pontos mais altos da Serra da Estrela entre o meio da tarde e o fim do dia. Em algumas zonas do interior Norte e Centro, há risco de formação de gelo.

O vento será fraco a moderado durante a manhã, rodando temporariamente para sul durante a tarde, e tornando-se forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir 75 km/h e 90 km/h, respetivamente. A temperatura registará uma pequena descida.

Na Grande Lisboa, o dia será de céu muito nublado, com aguaceiros fracos a começar a manhã e períodos de chuva forte a partir da tarde. O vento será moderado a forte, com rajadas até 65 km/h junto à faixa costeira. A temperatura também sofrerá uma pequena descida.

No Grande Porto, a previsão aponta para aguaceiros até ao meio da manhã e chuva forte à tarde, com vento moderado a forte e rajadas até 75 km/h. A temperatura máxima vai descer ligeiramente.

No mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste entre 5 e 7 metros, diminuindo para 4 a 5 metros a sul do Cabo Raso no final da tarde, com a água do mar entre 13ºC e 15ºC. Na costa sul, as ondas de sudoeste vão aumentar gradualmente de 1,5 e 2 metros para 2 e 2,5 metros, com temperatura da água entre 15ºC e 16ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.