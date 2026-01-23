Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra de Montemuro, foi a primeira a ser fechadas ao trânsito, ainda na manhã de hoje e desde o meio da tarde ficaram também encerradas a EN229-1, entre Penedono e Antas (Sernancelhe) e a EN2, entre Castro Daire e Bigorne (Lamego).

"As estradas estão cortadas e irão permanecer encerradas ao trânsito durante muitas horas, uma vez que a neve cai com grande intensidade e não há meios para limpar tanta neve nas várias vias, porque são muitos quilómetros", referiu o major da GNR.

André Batista acrescentou que, além das EN, "há muitas estradas municipais [EM] cortadas, nos diversos concelhos no norte do distrito" de Viseu, inclusive nos municípios que têm as nacionais cortadas.

Segundo o Comando Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre os concelhos do distrito de Viseu com estradas municipais cortadas ao trânsito estão Armamar, Tarouca, Tabuaço e Vila Nova de Paiva.

