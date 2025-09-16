Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa, Lavrov sublinhou que o evento contará com a participação de 23 países, incluindo a Rússia, representando praticamente todos os continentes, com exceção da Oceânia. “Os australianos estão concentrados nos seus próprios assuntos”, ironizou o governante, acrescentando que já há Estados interessados em acolher futuras edições.

Questionado sobre o número de participantes, o ministro defendeu que “a qualidade é mais importante do que a quantidade”. “O essencial é que tragam consigo a sua cultura, a sua forma de vida e tradições espirituais”, afirmou.

Lavrov revelou ainda que alguns dos concorrentes vêm de países considerados “hostis” a Moscovo, onde os governos chegaram a tentar impedir a presença dos artistas. “Não vamos nomear esses países para não criar dificuldades. Quem quiser vir será sempre bem-vindo”, disse.

Sobre a possibilidade de o concurso ser visto como um instrumento de “soft power”, o chefe da diplomacia russa rejeitou a leitura política: “Não estamos à procura de qualquer efeito político. O que queremos é que a identidade e o propósito original de cada pessoa sejam respeitados e possam ser partilhados livremente com os outros”.

Lavrov confirmou também a participação de um representante dos Estados Unidos, destacando que a administração norte-americana tratou o assunto como uma questão “estritamente privada”, sem enviar delegação oficial nem jurados para a competição.

Este modelo de concurso soviético foi lançado inicialmente na Checoslováquia da década de 1960. Era realizado pela Organização Internacional de Rádio e Televisão (OIRT) entre 1965 e 1980, transmitido ao vivo para emissoras nacionais pela rede 'Intervision'. O concurso ocorreu em vários locais da Checoslováquia e na Ópera Florestal em Sopot, Polónia. Foi o equivalente do Bloco de Leste ao Festival Eurovisão da Canção.

Em 2008, um concurso não relacionado com o mesmo nome ocorreu, como uma tentativa de restabelecer o concurso, embora as edições subsequentes planeadas em 2014 e 2015 acontecido. Depois das emissoras russas se retiraram da União Europeia de Radiodifusão ao serem excluídas do Festival Eurovisão da Canção 2022, outro renascimento foi anunciado pelo Ministério da Cultura da Rússia em 2023, com o presidente russo Vladimir Putin a assinar um decreto para que fosse realizado em Moscovo no final de 2025.

O concurso vai acontecer no dia 20 de setembro na Live Arena de Moscovo, avança o site oficial. Segundo a mesma fonte participam: Cuba, Quirguistão, China, Egito, EUA, Quénia, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Brasil, Tajiquistão, Catar, Madagáscar, Arábia Saudita, Colômbia, Etiópia, Venezuela, Sérvia, África do Sul, Vietname, Bielorrússia, Usbequistão e Índia.

