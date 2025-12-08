Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A enviada especial do Conselho da Europa para a situação das crianças na Ucrânia, Thórdís Gylfadóttir, afirmou esta segunda-feira que a Rússia comete “crimes de guerra evidentes” ao sequestrar menores ucranianos e submetê-los a processos de russificação para apagar a sua identidade.

Em declarações à Efe, no Fórum de Doha, no Qatar, sobre paz e segurança global, Gylfadóttir destacou que a deportação de crianças, a alteração de nomes e a proibição da língua ucraniana constituem graves violações do direito internacional. A diplomata islandesa revelou ainda que rapazes mais jovens estão a ser treinados para lutar na frente de batalha contra os próprios compatriotas.

O Conselho da Europa documentou casos de crianças sujeitas a reeducação ideológica, prática que o Tribunal Penal Internacional (TPI) classificou como crime de guerra, emitindo mandados de detenção contra o presidente russo, Vladimir Putin, e a comissária dos Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova.

Desde o início da invasão russa, pelo menos 20.000 crianças ucranianas terão sido deportadas, segundo a ONU. Recentemente, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução não vinculativa exigindo a devolução imediata dos menores e o fim das práticas de “mudança de estatuto”, consideradas por Kiev como “troféus de guerra”.

Gylfadóttir sublinhou que o retorno das crianças às suas famílias é essencial para uma paz justa e apelou ao cumprimento do direito internacional e à proteção dos valores fundamentais em tempos de guerra.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.