Todos os meses a newsletter sobre teatro da MadreMedia "Três Pancadas" traz o melhor dos palcos um pouco por todo o país, mas a tempo do Natal deixamos 10 sugestões que podem servir de prendas para os amantes do teatro.

Quais as 10 peças essenciais para oferecer no Natal?

"CATS" de Andrew Lloyd Webber

A produção internacional de "CATS" regressa a Portugal em janeiro de 2026, com sessões no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa (6 a 11 de janeiro), e na Super Bock Arena, no Porto (14 a 18 de janeiro). O musical intemporal de Andrew Lloyd Webber, inspirado na obra de T.S. Eliot, chega legendado em português e é apresentado como uma oportunidade para introduzir os mais novos a um clássico que junta música, dança e poesia.

Os bilhetes estão disponíveis aqui. Os preços começam nos 30 euros.

“Evita” de Andrew Lloyd Webber

Um dos maiores musicais de sempre, “Evita”, chega ao Capitólio já no próximo ano. A nova produção estreia a 27 de março e ficará em cena até 3 de maio, trazendo de volta a história de Eva Perón, desde a juventude na Argentina até à ascensão como primeira-dama. Criado por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, o musical tornou-se um clássico desde a estreia em Londres, em 1978, e imortalizou temas como “Don’t Cry for Me Argentina”.

A versão portuguesa estará a cargo da Yellow Star Company, com encenação de Paulo Sousa Costa.

Os bilhetes podem ser comprados aqui. Os preços começam nos 25 euros.

“Um Quinteto de Morte”

“Um Quinteto de Morte” traz para palco o humor britânico com sabor português, numa comédia de enganos onde um grupo de criminosos disfarçados de músicos se instala na casa de uma velhinha ingénua para preparar o “golpe perfeito”. Entre reviravoltas e humor negro, a peça aposta no ritmo, na ironia e no caos calculado. Está em cena no Teatro Armando Cortez e, a partir de 18 de junho, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Os bilhetes podem ser comprados aqui. As entradas custam 24 euros. Um Quinteto de Morte Sr. Engenheiro – Alegadamente um Musical