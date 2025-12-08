Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Todos os meses a newsletter sobre teatro da MadreMedia "Três Pancadas" traz o melhor dos palcos um pouco por todo o país, mas a tempo do Natal deixamos 10 sugestões que podem servir de prendas para os amantes do teatro.
Quais as 10 peças essenciais para oferecer no Natal?
"CATS" de Andrew Lloyd Webber
A produção internacional de "CATS" regressa a Portugal em janeiro de 2026, com sessões no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa (6 a 11 de janeiro), e na Super Bock Arena, no Porto (14 a 18 de janeiro). O musical intemporal de Andrew Lloyd Webber, inspirado na obra de T.S. Eliot, chega legendado em português e é apresentado como uma oportunidade para introduzir os mais novos a um clássico que junta música, dança e poesia.
Os bilhetes estão disponíveis aqui. Os preços começam nos 30 euros.
“Evita” de Andrew Lloyd Webber
Um dos maiores musicais de sempre, “Evita”, chega ao Capitólio já no próximo ano. A nova produção estreia a 27 de março e ficará em cena até 3 de maio, trazendo de volta a história de Eva Perón, desde a juventude na Argentina até à ascensão como primeira-dama. Criado por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, o musical tornou-se um clássico desde a estreia em Londres, em 1978, e imortalizou temas como “Don’t Cry for Me Argentina”.
A versão portuguesa estará a cargo da Yellow Star Company, com encenação de Paulo Sousa Costa.
Os bilhetes podem ser comprados aqui. Os preços começam nos 25 euros.
“Um Quinteto de Morte”
