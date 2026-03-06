Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
No comunicado, a RTP revela que, "pelo quinto ano consecutivo" vai transmitir "a noite mais glamorosa do ano", a partir das 23h, do dia 15 de março.
Mário Augusto será o guia desta emissão, com todos os "pormenores da grande noite em Los Angeles". Receberá também Ricardo Sérgio, comentador de cinema da Antena 1 e Antena 3, para "acompanhar tudo o que se passa em Los Angeles".
Conheça todos os nomeados para a edição deste ano:
Melhor Filme
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Batalha Atrás de Batalha"
"O Agente Secreto"
"Sentimental Value"
"Pecadores"
"Sonhos e Comboios"
Melhor Realização
Chloe Zhao, "Hamnet"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
Joachim Trier, "Sentimental Value"
Ryan Coogler, "Pecadores"
Melhor Filme Internacional
“O Agente Secreto”, Brasil
“Foi só um Acidente”, França
“Sentimental Value”, Noruega
“Sirât”, Espanha
“A Voz de Hind Rajab”, Tunisia
Melhor Atriz
Jessie Buckley, "Hamnet"
Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
Kate Hudson, "Song Sung Blue"
Renate Reinsve, "Sentimental Value"
Emma Stone, "Bugonia"
Melhor Ator
Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Melhor Atriz Secundária
Elle Fanning, "Sentimental Value"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
Amy Madigan, "Hora do Desaparecimento"
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, "Batalha Atrás de Batalha"
Melhor Ator Secundário
Benicio Del Toro, "Batalha Atrás de Batalha"
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Melhor Argumento Original
“Blue Moon”
“Foi Só Um Acidente”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Pecadores”
Melhor Argumento Adaptado
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
"Batalha Atrás de Batalha"
“Sonhos e Comboios"
Melhor Filme de Animação
"Arco"
"Elio"
"KPop Demon Hunters"
"Little Amelie or the Character of Rain"
"Zootopia 2"
Melhor Documentário
"The Alabama Solution"
"Come See Me in the Good Light"
"Cutting Through Rocks"
"Mr. Nobody Against Putin"
"The Perfect Neighbor"
Melhor Fotografia
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
“Sonhos e Comboios”
Melhor Montagem
"F1"
"Marty Supreme"
"Batalha Atrás de Batalha"
"Sentimental Value"
"Pecadores"
Melhor Casting
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Batalha Atrás de Batalha"
"O Agente Secreto"
"Pecadores"
Melhor Banda Sonora Original
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
Melhor Canção Original
“Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”
“Golden”, de “KPop Demon Hunters”
“I Lied To You”, de “Pecadores”
“Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”
“Train Dreams”, de “Sonhos e Comboios”
Melhor Som
“F1”
“Frankenstein”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
“Sirât”
Melhores Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e Cinzas”
“F1”
“Mundo Jurássico: o Renascimento”
“The Lost Bus”
“Pecadores”
Melhor Design de Produção
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Batalha Atrás de Batalha”
“Pecadores”
Melhor Guarda-roupa
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Pecadores"
Melhor Caracterização
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Pecadores”
“The Smashing Machine: Coração de Lutador”
“A Meia-irmã Feia”
Melhor Curta-metragem em live action
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Melhor Curta-metragem de animação
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“The Shyness of Trees”
“The Three Sisters”
Melhor Curta-metragem documental
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: “Were and Are Gone””
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
