A Rússia estará a fornecer informações sobre a localização de instalações militares norte-americanas no Médio Oriente, incluindo posições de navios de guerra e aeronaves, segundo o The Washington Post, que cita fontes dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal, os dados terão sido utilizados no contexto dos ataques iranianos recentes contra alvos norte-americanos na região. As ofensivas têm visado sobretudo infraestruturas de comando e controlo, bem como estruturas temporárias.

No domingo, uma base no Kuwait foi atingida, provocando a morte de seis militares norte-americanos e ferindo outros.

Entretanto, um porta-voz militar iraniano afirmou esta sexta-feira que as forças de Teerão atingiram um petroleiro de propriedade norte-americana na região do Golfo. Segundo Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do quartel-general central Khatam al-Anbiya, ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, a embarcação, situada junto à fronteira com o Kuwait, estaria “em chamas”.

