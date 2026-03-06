Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nas redes sociais, Pureza criticou a atuação de Rangel relativamente ao envolvimento de Portugal nos recentes voos militares dos Estados Unidos a partir da Base das Lajes. "Os EUA fizeram sete voos a partir das Lajes para apoiar os ataques ao Irão. Trump violou o direito internacional e Portugal foi cúmplice. Rangel omitiu tudo e preocupou-se em arranjar desculpas. As desculpas já não colam e o ministro já não tem condições democráticas para o ser", escreveu o dirigente do Bloco.

O partido exige esclarecimentos e responsabilização política, sublinhando que a transparência e o respeito pelo direito internacional são essenciais para a credibilidade do Governo português.

