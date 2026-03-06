Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os elementos da Polícia Marítima receberam um pedido de colaboração das autoridades gregas, para localizar e intercetar uma embarcação, que alegadamente teria entrado de forma irregular no espaço Schengen.

"Os 59 migrantes foram devidamente assistidos a bordo, recebendo cuidados primários essenciais, e posteriormente entregues às autoridades competentes para efeitos de identificação, avaliação de necessidades e demais procedimentos previstos na legislação nacional grega e europeia", realçou a Polícia Marítima, em comunicado.

A mesma fonte sublinhou que esta ação "foi realizada de acordo com os procedimentos operacionais padrão, garantindo a segurança de todos os envolvidos e o cumprimento das normas internacionais aplicáveis, em matéria de salvaguarda da vida humana no mar e controlo fronteiriço".

As autoridades gregas divulgaram que resgataram 638 migrantes nas últimas 24 horas em doze operações distintas a sul da ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental.

Durante a madrugada desta sexta-feira, a Guarda Costeira resgatou aproximadamente 400 migrantes em oito operações distintas, adiantou a porta-voz desta força policia à agência Efe, acrescentando que os resgatados estão em boas condições de saúde.

A Polícia Marítima portuguesa indicou ainda que os seus elementos estão destacados na ilha de Gavdos para operações conjuntas no Mediterrâneo da agência europeia Frontex, de vigilância e controlo das fronteiras marítimas do espaço Schengen.

"Esta operação destaca a resiliência e capacidade de resposta da Polícia Marítima, o papel determinante da cooperação internacional no Mediterrâneo, bem como o contributo para a salvaguarda da vida humana no mar, o controlo e a vigilância das fronteiras marítimas do espaço Schengen e o reforço da segurança marítima em contexto europeu", concluiu.

Em 2025, quase 50 mil migrantes irregulares chegaram à Grécia por mar ou por terra, em comparação com os 54 mil em 2024, segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

No entanto, enquanto quatro mil migrantes chegaram a Creta em 2024, este número quintuplicou no ano passado, ultrapassando os 20 mil.

Este aumento acentuado deve-se sobretudo ao crescente número de partidas de barco da costa da Líbia, situada a cerca de 320 quilómetros de Creta.

