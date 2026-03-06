Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os motivos da detenção dessas cinco pessoas, todas tunisinas, não ficaram claros de imediato, levando a organização a pedir "esclarecimentos imediatos".

O grupo "condena firmemente a detenção hoje de organizadores tunisinos" da "Global Sumud Flotilla", indicou num comunicado a organização. "Libertem Nabil Channoufi, Wael Naouar, Sana Msahli, Jawaher Channa, e Mohamed Amin Bannour", acrescenta.

