O ministro da energia do Qatar, Saad al-Kaabi afirmou que a produção petrolífera do país permanecerá suspensa até que as hostilidades sejam completamente cessadas, o que poderá levar ao aumento do preço do petróelo.

"O sinal será quando as nossas forças armadas declararem que houve um cessar-fogo completo e que já não estamos a ser atacados", disse, enfatizando que não colocará a população em risco ao retomar atividades na indústria petrolífera.

O ministro destacou que a guerra atual tem o potencial de afetar gravemente as economias globais, observando que "todos os exportadores de energia do Golfo poderão interromper a produção em poucas semanas, elevando o preço do petróleo para 150 dólares por barril".

O aumento nos preços do petróleo representa uma ameaça significativa para mercados globais já instáveis, e analistas alertam para possíveis repercussões no custo da energia, transporte e produtos essenciais.

