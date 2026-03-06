Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo informações obtidas pela Lusa, José Maria Neves, de Cabo Verde, Daniel Chapo, de Moçambique, Carlos Vila Nova, de São Tomé e Príncipe, e José Ramos-Horta, de Timor-Leste, estarão em Lisboa para as cerimónias oficiais da tomada de posse de António José Seguro que venceu, na segunda volta, o escrutínio eleitoral com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.

O Presidente brasileiro, Inácio Lula da Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não poderão estar presentes pois, precisamente dia 9, irão receber, na capital Brasília, o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Embora não estando presente, como outros chefes de Estado lusófonos o Presidente brasileiro saudou a vitória de António José Seguro como Presidente português, logo no dia da eleição, afirmando que representa "a vitória da democracia" e afirmou que o Brasil continuará a trabalhar "em parceria" pelo "fortalecimento das relações bilaterais históricas".

O chefe de Estado cabo-verdiano também felicitou, nesse dia, António José Seguro pela sua vitória e referiu que o povo português, apesar de todas as tempestades, "acorreu às urnas e votou esmagadoramente no republicanismo e na democracia", numa mensagem na sua página de Facebook.

O dirigente angolano, João Lourenço, saudou, a 9 de fevereiro, António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais numa publicação na página da Presidência angolana no Facebook, sublinhando que os portugueses "fizeram uma aposta segura" na relação de Portugal com o mundo, o que garante perspetivas promissoras para o futuro dos dois países.

O Presidente moçambicano saudou no mesmo dia a eleição de António José Seguro como Presidente de Portugal, antevendo o reforço das relações entre os dois países, conforme mensagem divulgada pela Presidência da República de Moçambique.

O Presidente são-tomense também felicitou António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais, afirmando-se convicto que a eleição contribuirá para o fortalecimento das relações históricas entre os dois países e povos, anunciou a Presidência são-tomense.

Na Ásia, o chefe de Estado de Timor-Leste, José Ramos-Horta, também felicitou esta sexta-feira António José Seguro pela eleição como Presidente e salientou que o resultado reafirma o compromisso de Portugal com os valores da democracia, liberdade e Estado de Direito.

