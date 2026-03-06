Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de numa entrevista à agência Lusa, quando passou um mês desde que a depressão Kristin provocou avultados danos no concelho, o autarca ter referido que o valor do empréstimo a contrair pelo município seria "à volta dos 30 milhões de euros", Gonçalo Lopes precisou esta sexta-feira que, na próxima semana, irá "aprovar um empréstimo de um valor de 25 milhões de euros", onde se incluem "também equipamentos escolares".

O autarca falava após uma visita a duas escolas do concelho, na qual acompanhou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, que verificou 'in loco' os estragos nas escolas Henrique Sommer, na Maceira, e na escola de Marrazes.

Gonçalo Lopes assumiu que o empréstimo de 25 ME não é suficiente para "tudo o que o município quer fazer, que é muito", mas "é um início".

"Depois devemos receber dinheiro do seguro. Já voltámos a receber mais uma tranche. Importa dizer que o município tem um seguro de 230 milhões de euros para cobertura de edifícios. Não sabemos qual é o valor final que vamos fechar, mas se não o tivesse hoje estávamos muito piores", sublinhou.

Por isso, o autarca deixa um "desafio aos portugueses" para que no futuro equacionem o seguro como algo obrigatório. "Muitas pessoas com quem tenho falado, que têm seguro, sentem-se mais confortáveis", constatou.

Segundo o autarca, além do valor do seguro e do empréstimo, o Município de Leiria irá "balancear as contas" à medida que vá tendo as candidaturas aprovadas.

No passado dia 18, a Câmara de Leiria estimou que os prejuízos provocados pela depressão Kristin àquela data ascendiam a 792,8 ME, sem contabilizar os custos com infraestruturas municipais e do Estado e na floresta.

"Dentro daquilo que conseguimos apurar, o que já gastámos, mais a primeira estimativa por baixo, temos um valor de 792,8 milhões de euros. Ainda falta outro tanto", disse então Gonçalo Lopes.

