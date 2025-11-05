Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O regresso de Rod Stewart a Portugal acontece poucos meses depois de ter esgotado a Meo Arena, em maio deste ano, com a digressão “One Last Time”. Embora a tour tenha sido anunciada como a última grande volta do artista, o músico deixou claro que não tenciona afastar-se dos palcos.

Com mais de cinco décadas de carreira, Stewart é autor de clássicos como “Maggie May”, “Sailing” e “Da Ya Think I’m Sexy?”, temas que o consagraram como um dos maiores nomes do rock britânico. O cantor, distinguido com o título de "sir" pela monarquia britânica, já atuou mais de 30 vezes em Portugal ao longo da sua carreira.

O concerto de junho marcará, assim, o reencontro de Rod Stewart com o público português, desta vez num dos maiores palcos de música do país.

Recorde-se que o Rock In Rio volta em 2026 a Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

