Quatro pessoas perderam a vida e outras dez foram atingidas por disparos durante uma reunião familiar no condado de San Joaquin, em Stockton, na Califórnia, na noite de sábado, diz o The Guardian.

As vítimas, que incluem “menores e adultos”, foram transportadas para hospitais locais, explicou Heather Brent, porta-voz do gabinete do xerife do condado de San Joaquin. “O que conseguimos confirmar até ao momento é que houve uma celebração familiar num salão de festas”, acrescentou.

O gabinete do xerife informou nas redes sociais que “aproximadamente 14 indivíduos foram atingidos por disparos, sendo que quatro vítimas foram confirmadas como falecidas”, sublinhando que as informações sobre o incidente eram ainda limitadas.

Os detetives estão “a trabalhar para determinar as circunstâncias que levaram a esta tragédia”, referiu o gabinete do xerife. “As primeiras indicações sugerem que este possa ter sido um incidente dirigido, e os investigadores estão a explorar todas as possibilidades”.

O vice-presidente da câmara de Stockton, Jason Lee, confirmou que o tiroteio ocorreu numa festa de aniversário de uma criança, numa publicação na sua página de Facebook. “Estou em contacto com os funcionários e com as autoridades de segurança pública para compreender exatamente o que aconteceu, e irei exigir respostas”, escreveu.

A polícia disse ter recebido alertas pouco antes das 18h de um tiroteio ocorrido perto do quarteirão 1900 da Lucile Avenue, em Stockton, a cerca de 80 quilómetros a leste de São Francisco. O ataque ocorreu dentro do salão de banquetes, que partilha o parque de estacionamento com outros estabelecimentos comerciais.

As autoridades apelaram à colaboração do público para aceder a quaisquer detalhes que possam ajudar à investigação.

