De acordo com a CNN Portugal, os cinco ocupantes da viatura, um BMW, não conseguiram sair quando deflagrou o incêndio.

O despiste aconteceu por volta das 04h00 e foram funcionários da Embaixada dos Estados Unidos que deram o alerta.

A PSP e os bombeiros têm estado no local e os restos mortais estão a ser tratados pelo Instituto de Medicina Legal. O condutor do carro já terá sido identificado.

___

