"Cyndi Lauper é a nova confirmação do "Legends Day" e pisa o Palco Mundo no dia 27 de junho", refere a organização do Rock in Rio Lisboa, num comunicado hoje divulgado. Para dia 27 de junho, já tinham sido anteriormente anunciadas as atuações de Rod Stewart, 4 Non Blondes, Joss Stone, Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Táxi e Syro.

Cindy Lauper, que marcou a música na década de 1980, estreia-se em Portugal no âmbito da digressão mundial de despedida dos palcos "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", que arrancou em outubro ano passado no Canadá.

O Rock in Rio Lisboa 2026 acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque Tejo, um recinto ao ar livre, junto ao rio Tejo e próximo do Parque das Nações, na zona oriental da capital.

Os bilhetes diários para 20, 21 e 27 de junho, que têm um custo de 89 euros, já estão à venda.

