A polícia de Los Angeles descobriu a produtora musical do American Idol, Robin Kaye, e o marido, o músico Thomas Deluca, mortos em casa em Encino, Los Angeles, na segunda-feira, no que as autoridades estão a investigar como um duplo homicídio.

Após responderem à solicitação de uma verificação de bem-estar social na vizinhança, as autoridades informaram o site de notícias sobre celebridades TMZ, que noticiou a notícia pela primeira vez, que encontraram sangue do lado de fora da casa do casal, avaliada em 4,5 milhões de dólares. Lá dentro, a polícia encontrou os corpos de Kaye e Deluca, em quartos separados, com ferimentos de bala, informou a NBC Los Angeles, que cita depoimentos da polícia.

A polícia respondeu a relatos de um assalto à casa em Encino, mas disse num comunicado à imprensa que "não havia sinais de arrombamento ou problemas".

A polícia acrescentou ter prendido um suspeito relacionado com a morte do casal. A 10 de julho, segundo as autoridades, Raymond Boodarian, de 22 anos, teria tentado arrombar a casa do casal e, em seguida, atirou e matou Kaye e Deluca quando o casal o apanhou, segundo a Associated Press.

Um porta-voz do American Idol já confirmou a morte do casal numa declaração à AP e acrescentou: “Robin tem sido um pilar fundamental da família Idol desde 2009 e era verdadeiramente amada e respeitada por todos que entraram em contacto com ela”.

“Robin permanecerá nos nossos corações para sempre e partilhamos as nossas mais profundas condolências com a família e amigos durante este momento difícil”, disse o porta-voz do Ídolos norte-americano.

Kaye e Deluca, ambos com 70 anos, atuavam ativamente na cena musical de Los Angeles. Kaye trabalhou como produtora musical no American Idol por 15 temporadas, segundo o IMDb, além de programas como Buffy, Vampire Slayer, Miss Universo e The Singing Bee. O marido, Deluca, trabalhou como cantor, e gravou os seus próprios álbuns Down to the Wire e Street Rock, e como compositor, compondo para Kid Rock, Micky Dolenz e Diesel.