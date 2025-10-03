Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Arena Shopping vai receber mais uma edição do Arena Shopping Day, “um evento que promete encher o shopping, das 10h00 às 23h00, de alegria, música e experiências para todos os visitantes”, é referido em comunicado.

À noite, às 21h30, a Praça de Restauração transforma-se em palco para um concerto gratuito, com Paulo Gonzo, onde serão ouvidos “êxitos intemporais”.

A programação no centro comercial inclui ainda “atividades para todas as idades, com a participação das lojas do shopping: desde o insuflável Globo dos Balões, disponível durante grande parte do dia, às tradicionais ofertas de algodão doce, sem esquecer a presença de um caricaturista a criar divertidos retratos de família. Os visitantes poderão ainda divertir-se nos jogos interativos Arena Play — como Reacting Ring, Catch the Lights, Car Racing ou Electronic Basket — e, os que se consagrarem vencedores, testarão a sorte na Roda dos Jogos”.

"Estará também instalada uma FACESWAP Photobooth que permitirá levarem uma recordação deste dia especial e poderão ainda contar, ao longo da tarde, com sessões de música portuguesa e brasileira ao som de uma Roda de Música”, é referido.