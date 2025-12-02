Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O cantor norte-americano Ne-Yo, vencedor de três Grammys e conhecido por sucessos como "So Sick", "Closer" e "Miss Independent", vai atuar em Lisboa no dia 19 de abril, anunciou esta terça-feira a promotora Sodade. O concerto terá lugar na MEO Arena.
Ne-Yo, de 46 anos, estreou-se em Portugal no ano passado, integrado no cartaz do Rock in Rio Lisboa. A sua carreira disparou em 2005 com o tema "So Sick", incluído no álbum de estreia "In My Own Words", e consolidou-se com êxitos como "Sexy Love", "Because of You", "Push Back" e "Miss Independent", reconhecidos por diferentes gerações e pela sua voz inconfundível.
O cantor ganhou o primeiro Grammy em 2007 com o álbum "Because of You" e conquistou outros dois prémios com "Miss Independent", do disco "Year of the Gentleman" (2008). O seu mais recente álbum, "Self Explanatory", foi editado em 2022, e este ano lançou o single "Simple Things", que fará parte de um novo álbum.
Ne-Yo é também compositor para outros artistas, tendo criado temas como "Unfaithful", "Russian Roulette" e "Take a Bow" de Rihanna, "Irreplaceable" de Beyoncé, bem como canções para Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion e Mario.
Os bilhetes para o concerto em Lisboa, com preços entre 35 e 85 euros, estarão à venda a partir das 09h00 de quinta-feira.
