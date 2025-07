Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Futebol

Pedro Proença

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha", escreveu Pedro Proença no Facebook.

"Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade", referiu.

"Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, exprimo as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores", pode ainda ler-se.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol anunciou também que "já solicitou à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino".

"Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", conclui.

FC Porto

"O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz", escreveu o clube no X.

Liga Portugal

"A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento trágico dos futebolistas portugueses Diogo Jota e André Silva, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Zamora, Espanha", lê-se em comunicado.

"Neste momento de imensa dor, toda a equipa da Liga Portugal está profundamente consternada, associando-se à dor das famílias, amigos, clubes e de toda a comunidade desportiva, prestando sentida homenagem a dois atletas que dignificaram o futebol português dentro e fora de campo", é ainda referido.

“É um dia de luto para o desporto nacional. Perdemos, de forma trágica e inesperada, dois jovens jogadores que, além da qualidade em campo, sempre se distinguiram pelo carácter e pelo exemplo, colaborando muitas vezes com a Liga Portugal. Às famílias, clubes e companheiros de equipa, deixo, em nome de toda a equipa da Liga Portugal, as mais sentidas condolências”, afirmou Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal.

Liverpool

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota", pode ler-se numa publicação na rede social X.

Sporting CP

"O mundo do futebol ficou mais pobre. O Sporting CP manifesta o seu pesar pelo falecimento do internacional português Diogo Jota e do seu irmão André Silva. As mais sentidas condolências a toda a família nesta hora difícil", escreveu o clube no X.

Manchester City

"Toda a gente no Manchester City está chocada e triste por saber das notícias devastadoras sobre o falecimento de Diogo Jota. Enviamos as nossas sinceras condolências à sua família e amigos e a toda a gente do Liverpool Football Club nesta altura difícil. Descansa em paz, Diogo", pode ler-se.

Política

Luís Montenegro

"A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional", escreveu o primeiro-ministro na rede social X.

Marcelo Rebelo de Sousa

"O presidente da República lamenta profundamente a morte trágica e prematura do jogador de futebol Diogo Jota e do seu irmão, André Silva", lê-se na nota da Presidência.

"O presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas de profissão, por uma perda que a todos os portugueses consternou".

Margarida Bolseiro Lopes

"Manifesto o meu profundo pesar pelo falecimento de Diogo Jota e do seu irmão André. Neste momento de dor, deixo uma palavra solidária à família, amigos e colegas de equipa. O futebol está de luto. Portugal está de luto", escreveu nas redes sociais a ministra da Cultura, Juventude e Desporto.