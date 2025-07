Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É mesmo um choque. Hoje bateu com força”, confessou Tony Iommi, guitarrista e cofundador dos Black Sabbath, à BBC Radio. “Foi um grande abalo.”

A notícia da morte de Osbourne surge apenas semanas depois da tão aguardada reunião dos Black Sabbath para um último concerto na cidade natal da banda, Birmingham. Ozzy, já debilitado, subiu ao palco sentado num trono, perante um público rendido.

“Foi maravilhoso estarmos todos juntos outra vez”, recordou Iommi. “Ele queria muito fazer este concerto, sentia-se em casa ali. Foi importante para ele, e para todos nós. Claro que não sabíamos que seria mesmo o fim.”

Tributo na cidade natal

Na quarta-feira, Birmingham prestou homenagem ao seu filho mais ilustre. A famosa Sabbath Bench, na Broad Street, e o mural dedicado à banda transformaram-se em memoriais improvisados. Entre flores e velas, os fãs deixaram bilhetes, fotografias e até um cachecol do Aston Villa — clube do coração de Osbourne.

Bill Ward, baterista original da banda, partilhou uma mensagem comovente na rede X: “Onde te vou encontrar agora? Nas memórias, nos abraços nunca dados, nas chamadas que ficaram por fazer. Não, estás para sempre no meu coração.”

Uma referência incontornável

Ozzy Osbourne foi muitas vezes chamado o “Padrinho do Heavy Metal” — título que rejeitava, mas que refletia o impacto profundo que teve na música heavy.

Bandas como Metallica, Pearl Jam, Nirvana e Aerosmith reconheceram o papel determinante de Osbourne na evolução do rock.

“É impossível descrever o que Ozzy significou para os Metallica”, escreveu a banda, citada pela CNN. “Herói, ícone, pioneiro, inspiração, mentor e, acima de tudo, amigo. Ele e Sharon acreditaram em nós e mudaram as nossas vidas.”

Os Nirvana agradeceram a “inspiração” e referiram os Black Sabbath como “a matriz do rock pesado”. Já Mike McCready, guitarrista dos Pearl Jam, recordou ter descoberto a banda no liceu: “Foi a voz do Ozzy que me transportou para um universo sombrio. Uma fuga maravilhosa.”

Os Aerosmith não ficaram indiferentes: “Uma voz que mudou a música para sempre. Redefiniu o que era ser ‘heavy’ (pesado).”

Homenagens em palco

Vários artistas prestaram tributo durante os seus concertos, na noite de terça-feira. Lady Gaga subiu ao palco em São Francisco envergando uma t-shirt com o rosto de Osbourne. Em Nashville, Chris Martin, vocalista dos Coldplay, dedicou o espetáculo a “um talento genial, irreverente e único que foi Ozzy Osbourne”.

Também em Hollywood, os fãs deixaram flores, fotografias e velas sobre a estrela de Osbourne na Walk of Fame, reafirmando o carinho global por uma das figuras mais carismáticas da história do rock.