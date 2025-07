O Benfica está no mercado à procura de extremos, face à saída mais que provável de Aktürkoglu e apesar da primeira opção ser Anis Hadj-Moussa, há outros nomes em cima da mesa, como o do veterano Dusan Tadic.

O nome do sérvio, sabe o 24notícias, foi proposto aos encarnados nas últimas horas, sobretudo porque está livre, depois de ter terminado contrato com o Fenerbahçe, da Turquia.

Os encarnados ainda estudam esta possibilidade e nem a idade avançada do extremo, 36 anos, fizeram com que Bruno Lage descartasse, para já, a contratação do internacional sérvio.

Dusan Tadic, refira-se, também trabalhou nas últimas épocas, no Fenerbahçe, com Mário Branco, o novo diretor desportivo dos encarnados, que chegou nas últimas semanas à Luz.

Anis Hadj-Moussa, do Feyenoord, é o principal objetivo, mas até ao momento o emblema dos Países Baixos não aceitou as investidas do emblema encarnado, que não terão passado dos 15 milhões de euros pela contratação do internacional argelino.