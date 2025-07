Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 26 de julho, o programa municipal do Porto, Cultura em Expansão, conta com duas apresentações públicas sobre “temas sociais contam com a participação direta de moradores e coletividades na sua construção”, relata a nota enviada às redações.

Pelas 15h30, na Associação de Moradores do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres, na Pasteleira, é apresentada “Partilhas”, uma conversa integrada no projeto “Mulheres em Cena”. Este projeto é coordenado por Alice Guerreiro e envolve atrizes utilizadoras da Sala de Consumo Assistido do Porto. O encontro parte das experiências pessoais das participantes, abordando temas como o feminino, a maternidade, a família e o quotidiano.

No horário noturno, às 21h30, na Associação Nun’Álvares de Campanhã apresenta-se o espetáculo “Uma rua de cada vez”, que cruza duas gerações em cena uma história para refletir sobre o direito à habitação a especulação imobiliária, o envelhecimento e a resistência quotidiana.