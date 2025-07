Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O britânico cantou sentado num trono preto, há duas semanas, para se despedir dos palcos, onde ficou eternizado como "o príncipe das trevas" do metal.

Na nota deixada pela família lê-se: "O Ozzy estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

Com uma longa carreira ao lado dos Black Sabbath, em Birmingham, foi diagnosticado com a doença Parkison que o deixou bastante debilitado.

Ozzy Osbourne é uma das figuras mais icônicas e controversas da história do rock e do heavy metal, mas também uma das mais premiadas. Foi indicado ao Rock and Roll Hall of Fame com o Black Sabbath em 2006, e ganhou o Grammy Lifetime Achievement Award, em 2019, com o Sabbath.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Popularizou alguns dos hits mais conhecidos como "Crazy Train", "Mr. Crowley" e "Mama, I'm Coming Home".

Fez parte de um reality show em família e protagonizou alguns dos momentos mais inusitados da cultura pop, como morder a cabeça de um morcego em pleno palco acidentalmente — pensava que era de borracha.