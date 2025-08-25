Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O livro, intitulado "Nobody's Girl" ("Rapariga de Ninguém", em tradução livre), foi finalizado antes de Giuffre se suicidar em abril, aos 41 anos, na Austrália. Segundo a editora Alfred A. Knopf, Giuffre expressara semanas antes da morte o desejo de que a obra fosse lançada mesmo no caso do seu falecimento.
Giuffre alegou ter sido traficada por Epstein e por Ghislaine Maxwell para o príncipe André quando tinha 17 anos, acusações que o membro da família real britânica sempre negou. Em 2022, ambos chegaram a um acordo extrajudicial, que incluiu uma declaração de “arrependimento” pela ligação a Epstein, mas sem admissão de culpa.
A obra, com 400 páginas e escrita em coautoria com a jornalista Amy Wallace, será a primeira vez que Giuffre aborda publicamente o príncipe André desde esse acordo. Segundo a editora, o livro trará “detalhes íntimos, perturbadores e dolorosos” sobre a sua convivência com Epstein, Maxwell e várias figuras conhecidas.
Numa mensagem enviada à coautora pouco antes da morte, Giuffre descreveu o livro como um contributo para expor as falhas sistémicas que permitem o tráfico de pessoas vulneráveis.
Epstein morreu em 2019 na prisão, onde aguardava julgamento por tráfico sexual. Maxwell cumpre uma pena de 20 anos nos Estados Unidos pelo seu papel nos crimes.
