"Entitled: The Rise and Fall of the House of York" (Intitulada: a Ascensão e Queda da Casa de York, em tradução livre), de Andrew Lownie, cujo lançamento foi no dia 14 de agosto, traça um retrato pouco lisonjeiro do príncipe Andrew, descrito como "arrogante e egoísta".

Apresentada como uma biografia "ardente", a obra aborda os temas que sempre envolveram o Duque de Iorque em polémica: sexo e dinheiro.

Segundo a BBC, Andrew Lownie é conhecido por reavaliar a reputação de figuras históricas e celebridades nas biografias best-sellers. Contudo, no caso do príncipe Andrew, afirma o canal britânico, o autor "atirou-o ao rio", sendo difícil imaginar um regresso do príncipe à vida pública depois desta publicação.

Com mais de 450 páginas baseadas em quatro anos de investigação e numerosas entrevistas, a biografia revela detalhes que prometem reacender a polémica. Entre eles, a presença de Billy Connolly e Elton John na despedida de solteiro do príncipe Andrew, bem como um jantar em Nova Iorque, na casa de Jeffrey Epstein, em que o Duque terá partilhado mesa com o cineasta Woody Allen.

Polémicas, anedotas reais, amores fugazes

O livro revela episódios da vida privada do príncipe, desde dietas, como uma que consistia em "ameixas cozidas ao pequeno almoço, vegetais crus ao almoço e sopa ao jantar", até à sua relação com Sarah Ferguson, com quem partilhou a dificuldade em entrar no ensino superior.

Atualmente afastado da esfera pública, o príncipe Andrew divide o tempo entre cavalos, golfe, vídeos de aviação e thrillers, sendo O talentoso Mr Ripley, o seu preferido, uma história sobre um vigarista que assume a identidade de um playboy rico.

A obra inclui ainda anedotas "gentis", como quando, ao pilotar um helicóptero, decidiu aterrar inesperadamente em Sandringham com um grupo de soldados armados, surpreendendo a Rainha Isabel II, que terá pedido aos visitantes para deixarem as armas num porta guarda-chuvas.

Os episódios caricatos

Grande parte da biografia sublinha o temperamento rude do príncipe, a falta de autoconsciência e o historial de amores fugazes. Há relatos de insultos a funcionários, a quem chamou "imbecis", e de atitudes bizarras como despedir pessoas por usarem gravatas de nylon ou por terem uma verruga no rosto.

Funcionários de segurança eram enviados para recolher bolas de golfe, enquanto aviões privados eram alugados com a mesma facilidade com que se chama um Uber. Diplomatas, cujas causas Andrew promovia, chegaram a apelidar o príncipe de "Sua alteza bufão" devido às gafes constantes.

O livro descreve ainda os contactos duvidosos em negócios internacionais, desde traficantes de armas líbios, parentes de ditadores e até um espião chinês.

"O livro parece selar o destino de Andrew, caso ele ainda tivesse esperança de voltar à realeza", revela à BBC a especialista em assuntos reais, Pauline Maclaran.

A personalidade real

A biografia caracteriza Andrew como uma figura solitária, obcecada por sexo, mas frágil nos relacionamentos. O mundo "sórdido" de Epstein, marcado pelo dinheiro fácil e abuso sexual, terá funcionado como espaço de chantagem para controlar figuras poderosas.

O historiador Ed Owens recorda que já passaram quase seis anos desde a entrevista ao Newsnight, mas Andrew ainda aparece nos noticiários pelos "motivos errados".

Acrescenta que isso não é bom para a monarquia e que tanto o "rei Carlos como o príncipe William têm procurado limitar os danos à reputação que Andrew pode causar à marca Windsor".

Sobre Sarah Ferguson, a Duquesa de Iorque

A ex-mulher de Andrew, mãe das suas duas filhas, a princesa Beatrice e Eugenie, é retratada como alguém presa num "ciclo interminável de gastos excessivos". Apesar disso, mantém-se fiel ao ex-marido, com quem partilha uma relação de apoio mútuo descrita como, "divorciados um do outro, mas não um do outro", revela a BBC.

As consequências da biografia

O livro já está no topo dos best-sellers e, segundo o comentador de assuntos da casa real, Richard Palmer, "coloca Andrew de volta no centro do escândalo Jeffrey Epstein, numa altura em que Donald Trump enfrenta sérias questões sobre a sua própria amizade com o falecido pedófilo".