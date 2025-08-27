Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa troca de informações entre a Unidade de Informação Criminal e a congénere alemã FAST, que permitiu localizar o suspeito em território nacional.

O homem é acusado de ter abusado regularmente da sua enteada desde 2020. Em julho deste ano, foi alegadamente apanhado em flagrante pela própria esposa, que o surpreendeu em mais um episódio de violência sexual contra a menor, na residência da família, na Alemanha. Após o episódio, abandonou a casa e fugiu para Portugal, alegadamente com apoio de familiares.

A PJ procedeu à detenção depois de várias diligências operacionais, confirmando o mandado de captura internacional. O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que decidirá as medidas de coação a aplicar no âmbito do processo de extradição para a Alemanha.