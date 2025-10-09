O MAPAS, que já tem vindo a afirmar-se desde 2023 como um projeto que promove a colaboração entre criadores, associações, escolas e grupos comunitários, propõe este ano uma programação que atravessa a Praça Wellington, Carreiras, o Largo Madre Deus na Zibreira e o Parque da Ermegeira.
Entre os destaques estão a instalação do Casota Collective em parceria com o Gabinete de Apoio à Deficiência Visual de Torres Vedras, a residência de teatro Manta de Retalhos com Alice Duarte, e concertos de Cremalheira do Apocalipse, Vasco Ribeiro e Coro dos Anjos.
O evento inclui também residências colaborativas, como a de Bia Maria com a Sociedade Filarmónica Ermegeirense e a Esperteza Saloia, e a residência “GANDA GALO”, que junta Carlos Roxo ao Grupo Sénior da Folgorosa e à comunidade.
Entre outras experiências estão a conversa e degustação “Se eu fosse a ti vinho”, um passeio de bicicleta intitulado “Dos Pés à Cabeça”, um piquenique no Parque da Ermegeira e a oficina infanto-juvenil “À descoberta da Ermegeira”, promovida pela Casa Voadora.
Todas as atividades são de acesso gratuito e abertas a todas as idades, reforçando o caráter inclusivo e comunitário do projeto, que se define como uma cartografia de encontros, diversidade e vivência comum.
Programa:
31 de outubro (sexta-feira)
Praça Wellington, Torres Vedras
19h00 — Casota Collective x G.A.D.V. — Instalação/Residência
1 de novembro (sábado)
Carreiras
11h00 — "Se eu fosse a ti vinho" (Conversa e petiscos por Rui Lemos - sujeito a inscrição)
Largo Madre Deus, Zibreira
15h00 — Manta de Retalhos — Teatro/Residência de Alice Duarte
16h00 — Cremalheira do Apocalipse — Concerto
17h15 — Bia Maria & Sociedade Filarmónica Ermegeirense & Esperteza Saloio – Associação Cultural — Concerto/Residência com a Comunidade
2 de novembro (domingo)
Parque da Ermegeira
10h30 — Dos Pés à Cabeça — Passeio de bicicleta (sujeito a inscrição)
12h00 — Vasco Ribeiro — Concerto
12h30 — Piquenique no parque — *traz um petisco para partilhar"
14h30 — À descoberta da Ermegeira - Casa Voadora — Oficina infanto-juvenil
15h00 — GANDA GALO — Oficina/Residência de Carlos Roxo com a Comunidade
16h00 — Coro dos Anjos — Concerto
17h15 — Bia Maria & Sociedade Filarmónica Ermegeirense & Esperteza Saloia – Associação Cultural — Concerto/Residência com a Comunidade
