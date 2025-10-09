Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Maria Isaac junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 30 de outubro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "As histórias que nos matam", o seu mais recente livro, publicado pela Porto Editora.

"Miguel Godói temera uma vida curta, sem nunca pensar que o esperava uma morte longa." É desta forma que Maria Isaac dá início ao seu mais recente romance, publicado em março, e que apresenta um protagonista improvável.

"Tudo gira em torno de Miguel Godói, um homem de meia-idade que, após sobreviver a um acidente, passa a ter de lidar com suas as consequências: uma epilepsia pós-traumática, com convulsões grande mal. Esta doença crónica apaga-lhe as memórias recentes, prendendo-o ao passado", lê-se na sinopse da obra.

Assim, "ao longo das páginas, o leitor é transportado para a Lisboa dos anos 90 e acompanha as lutas físicas e emocionais do protagonista, assim como as possibilidades que se apresentam no seu caminho, nomeadamente a hipótese de viver um novo amor".

Maria Isaac é natural das Terras de Antuã, no Norte de Portugal. Com formação em Marketing, estudou no IMD e, ao longo do seu percurso profissional, integrou equipas de diversas empresas multinacionais, estando atualmente na área da fotografia e imagem.

Inicia, em 2017, a série de livros "Odisseia das Pequenas Coisas" com o primeiro livro "Onde Cantam os Grilos", finalista do Prémio Fundação Eça de Queiroz, seguindo-se a publicação de "O Que Dizer das Flores" (2021) e "Quantos Ventos na Terra" (2023).

Desde 2020, é a voz do podcast Palavra, uma plataforma sobre leituras, a jornada pela escrita e conversas entre amigos, onde figuram diversos escritores portugueses contemporâneos.

