As forças norte-americanas apreenderam um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, numa escalada significativa da campanha de pressão de quatro meses de Donald Trump contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, diz o The Guardian.

Trump confirmou a operação na quarta-feira. “Acabámos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela – um grande navio, muito grande, na verdade o maior alguma vez apreendido.” Acrescentou que a captura foi realizada “por uma razão muito boa”, sem revelar a identidade do proprietário da embarcação.

Pam Bondi, procuradora-geral dos Estados Unidos, publicou imagens da apreensão na rede social X. O vídeo, de 45 segundos e não classificado, mostra as forças norte-americanas a desembarcarem do helicóptero no navio. Num comunicado, Bondi explicou que o FBI, a Homeland Security Investigations e a Guarda Costeira dos EUA, com o apoio do Departamento de Defesa, “executaram um mandado de apreensão para um petroleiro utilizado no transporte de petróleo sancionado da Venezuela e do Irão”.

O navio encontrava-se sancionado pelos EUA “há vários anos” devido à sua “participação numa rede ilícita de transporte de petróleo que apoiava organizações terroristas estrangeiras”, disse Bondi.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) publicou também um vídeo da operação, acompanhado por um excerto da canção "Mama Said Knock You Out", de LL Cool J, tendo suscitado críticas devido à utilização não autorizada da música, prática repetida em anúncios de recrutamento da agência de imigração ICE.

O governo venezuelano já reagiu e classificou a apreensão como “um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional” e acusou os Estados Unidos de visar exclusivamente os recursos naturais e energéticos do país. Maduro apelou aos cidadãos para se comportarem como “guerreiros” e estarem preparados “para esmagar os dentes do império norte-americano, se necessário”.

No poder desde 2013, após suceder a Hugo Chávez, Maduro é acusado de ter manipulado as eleições presidenciais do ano passado, mantendo-se no poder após uma onda de repressão que forçou o aparente vencedor, Edmundo González, a exilar-se em Espanha. Desde agosto, os EUA colocaram uma recompensa de 50 milhões de dólares sobre a cabeça de Maduro, realizaram a maior mobilização naval no Caribe desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962 e efetuaram ataques aéreos contra supostos barcos de droga, com mais de 80 vítimas mortais.

Na terça-feira, dois caças norte-americanos sobrevoaram o Golfo da Venezuela durante cerca de 40 minutos, a norte de Maracaibo, uma das cidades mais populosas do país.

De recordar que a Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Apesar dos danos provocados por anos de má gestão e corrupção, a exportação de petróleo continua a ser a principal fonte de receita do país, com a China como maior cliente.

