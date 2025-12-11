Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A McDonald’s retirou um anúncio de Natal gerado por inteligência artificial na sua divisão dos Países Baixos, após enfrentar uma reação negativa generalizada nas redes sociais, diz o The Guardian.

O anúncio, intitulado “a época mais terrível do ano”, procurava retratar o stress típico do período festivo, mas acabou por desencadear críticas que levaram a marca a recuar.

A peça publicitária mostrava um conjunto de cenas de caos natalício, desde o Pai Natal preso no trânsito a um ciclista holandês, carregado de presentes, a deslizar na neve. A mensagem final sugeria que, perante a azáfama e o desconforto desta altura, a solução seria refugiar-se num restaurante McDonald’s até janeiro, escapando ao frenesim da quadra.

No entanto, a campanha não caiu em graça junto do público. As redes sociais foram rapidamente inundadas de comentários negativos e, em comunicado, a McDonald’s Países Baixos explicou que o objetivo da campanha era mostrar “os momentos stressantes durante as férias na Holanda”.

Contudo, a cadeia admitiu que a receção pública não correspondeu às expectativas: “Notamos – com base nos comentários nas redes sociais e na cobertura dos media internacionais – que, para muitos dos nossos clientes, este período é ‘a época mais maravilhosa do ano’.”

A empresa responsável pela produção do anúncio, a Sweetshop Films, também reagiu à polémica. A sua diretora-executiva, Melanie Bridge, saiu em defesa da utilização de IA, num texto publicado no LinkedIn. Segundo Bridge, a tecnologia não pretende substituir a criatividade humana, mas antes alargar o conjunto de ferramentas disponíveis: “Nunca se trata de substituir o ofício, mas de expandir a caixa de ferramentas. A visão, o gosto, a liderança… isso será sempre humano.”

Bridge acrescentou ainda que o trabalho envolveu mais esforço do que muitos imaginavam: “As horas dedicadas a este projeto excederam largamente as de uma filmagem tradicional. Dez pessoas, cinco semanas, a tempo inteiro.”

