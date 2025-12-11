Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia de hoje, a precipitação será, em geral, fraca e dispersa, tornando-se mais provável e moderada no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde. Nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá ocorrer queda de neve ao longo do mesmo período.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante leste, rodando para sul a partir do fim da manhã. Nas terras altas do Norte e Centro, é esperado que se torne por vezes forte, podendo atingir os 40 km/h no final da tarde.

Na região da Grande Lisboa, o dia começará com muita nebulosidade e nevoeiro matinal, especialmente junto ao Tejo. A partir da tarde, o vento passa a soprar de sul e podem ocorrer períodos de chuva fraca no final do dia, sobretudo na zona do cabo Raso. A temperatura deverá registar uma ligeira descida.

No Grande Porto, o céu manter-se-á muito nublado, tornando-se encoberto a partir da manhã. A chuva deverá surgir no fim da tarde. O vento será fraco, intensificando-se gradualmente de sul ao longo do dia. Também aqui se prevê neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida de temperatura.

Na costa ocidental, as ondas de oeste/noroeste deverão variar entre 3 e 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. A temperatura da água do mar situar-se-á entre 15ºC e 16ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros, baixando para cerca de 1 metro ao longo do dia. A água do mar deverá registar temperaturas entre 16ºC e 17ºC.

