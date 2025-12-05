Frank Gehry, um dos talentos mais influentes da arquitetura americana, morreu na sexta-feira na sua casa em Los Angeles, após uma breve doença respiratória, confirmou seu chefe de gabinete ao New York Times. Tinha 96 anos.

Frank Gehry, o arquiteto americano mais reconhecido desde Frank Lloyd Wright, foi um dos primeiros a abraçar o potencial do design assistido por computador e pioneiro num estilo muito exuberante particular. A sua obra mais famosa continua a ser o Museu Guggenheim de Bilbau, Espanha, uma composição revestida de titânio às margens do rio Nervión, que recebeu aclamação internacional após a sua inauguração em 1997, anunciando uma nova era de arquitetura emotiva.

Guggenheim Bilbao

O projeto deu nome a um fenómeno – o efeito Bilbao – no qual cidades antigas em decadência tentaram impulsionar a sua revitalização com arquitetura espetacular.

Outras obras famosas incluem o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, concluído em 2003, o New World Center em Miami, uma sala de concertos finalizada em 2011, e a Fundação Louis Vuitton, um museu em Paris, concluído em 2014.

