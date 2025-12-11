Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PSP, os idosos continuam a ser as principais vítimas das burlas presenciais, mas com a evolução digital, todas as faixas etárias têm sido alvo de esquemas fraudulentos online. O combate a este fenómeno envolve investigação criminal contínua, medidas de prevenção e ações de sensibilização junto da população, incluindo campanhas nas redes sociais e contacto direto com a comunidade.

Em 2024, foram registadas 26.486 ocorrências de burlas, menos 13% do que em 2023, quando se contabilizaram 30.342 casos. As detenções relacionadas com este crime também diminuíram 13% no mesmo período. O prejuízo patrimonial causado pelas burlas totalizou mais de 65 milhões de euros, uma redução de cerca de 41% face a 2023, quando se registaram perdas superiores a 110 milhões de euros.

A PSP reforça que a forma mais eficaz de evitar ser vítima de burla passa pela prevenção, suspeita e denúncia de situações suspeitas.

Com a aproximação do Natal, a polícia divulgou orientações específicas para prevenir burlas digitais, incluindo cuidados ao efetuar pagamentos online, verificar a veracidade de anúncios, manter registos de mensagens e suspeitar de propostas que prometam ganhos rápidos.

Quanto às burlas presenciais, os conselhos da PSP incluem atenção a movimentos estranhos na vizinhança, comunicação imediata com a polícia, não fornecer dados pessoais a desconhecidos e não permitir a entrada de estranhos em casa. A polícia alerta ainda para a importância de proteger objetos de valor e manter cuidados básicos de segurança doméstica.

A campanha “Burlas – Prevenir, duvidar, denunciar” pretende reforçar a consciencialização da população e incentivar a denúncia de todos os crimes de burla, contribuindo para reduzir a criminalidade e proteger os cidadãos.

