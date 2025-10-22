Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cantora, compositora e produtora espanhola Rosalía anunciou esta terça-feira o seu quarto álbum, “LUX”, que será lançado a 7 de novembro de 2025 pela Columbia Records.

Gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres sob a direção de Daníel Bjarnason, o álbum promete uma experiência imersiva, explorando temas de mística feminina, transformação e espiritualidade.

Entre as vozes convidadas está a fadista portuguesa Carminho, mas também Björk, Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, bem como coros como a Escolania de Montserrat e a Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

O disco, dividido em quatro movimentos, reúne 18 faixas, incluindo temas exclusivos nas edições em CD e vinil, que convidam os ouvintes a experimentar “LUX” na sua forma mais completa.

O anúncio foi acompanhado por uma ação monumental na Gran Vía, em Madrid, onde Rosalía apagou temporariamente as luzes da área para revelar a capa do álbum, um momento capturado ao vivo e transmitido a fãs em todo o mundo. A artista, que assina como produtora executiva, propõe neste trabalho uma fusão de intimidade e escala operática, criando um universo onde som, linguagem e cultura se entrelaçam.

A participação de Carminho marca a realização de um antigo desejo de Rosalía, que em 2022 revelou à Blitz o interesse em gravar um álbum de fado e destacou a admiração pelo trabalho da fadista portuguesa. Carminho junta-se agora à cantora catalã, que passa a reforçar a ligação à música ibérica e ao público português.

Rosalía, de 33 anos, é vencedora de dois Grammys e treze Latin Grammys, tendo-se destacado desde o álbum de estreia, El Mal Querer, que reinventou o flamenco, até Motomami, que atingiu o primeiro lugar na tabela global de álbuns do Spotify e foi considerado o álbum latino com melhor estreia no top da Billboard em 2022. A artista expandiu ainda a sua presença cultural como embaixadora global da Dior, Calvin Klein e New Balance, e fará a sua estreia como atriz na terceira temporada de Euphoria, em 2026.

Com “LUX”, Rosalía promete consolidar-se como uma das artistas mais inovadoras da música global, misturando tradição e experimentação, e criando um projeto que celebra a voz feminina em todas as suas dimensões.

