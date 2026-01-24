Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O mais recente modelo do ChatGPT começou a citar a Grokipedia, uma enciclopédia online criada por Elon Musk, como fonte de informação numa variedade de temas, incluindo assuntos relacionados com o Irão e com negacionistas do Holocausto, diz o The Guardian.

O jornal britânico testou o funcionamento do modelo e identificou referências repetidas a essa plataforma, alvo de críticas por difundir narrativas politicamente enviesadas.

Testes realizados pela redação mostraram que o GPT-5.2 citou a Grokipedia nove vezes em resposta a mais de uma dezena de perguntas distintas. Entre os exemplos analisados contam-se questões sobre estruturas políticas no Irão, como os salários da força paramilitar Basij e a propriedade da Fundação Mostazafan, bem como perguntas sobre a biografia de Sir Richard Evans, historiador britânico que atuou como perito contra o negacionista do Holocausto David Irving num processo por difamação.

A Grokipedia foi lançada em outubro e apresenta-se como uma enciclopédia online gerada por inteligência artificial, com o objetivo de concorrer com a Wikipedia. Ao contrário desta, não permite edição direta por humanos: todo o conteúdo é escrito por um modelo de IA, que também responde a pedidos de correção ou alteração. A plataforma tem sido criticada por propagar narrativas associadas à direita política em temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a insurreição de 6 de janeiro nos Estados Unidos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.