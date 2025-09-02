Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nesta terra, 15% do território é litoral, o restante é fértil barrocal e Serra do Caldeirão, e este o mote para o início da viagem.

Depois de um passeio na praia, Sá Fernandes leva-nos à Quinta do Lago, onde começa o Parque Natural da Ria Formosa e se pode observar o azul de Loulé.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Em Quarteira, lembra a obrigatoriedade de se visitar o Mercado do Peixe e em Vilamoura, atrás da famosa marina, não pode ficar esquecido o Cerro da Vila, uma viagem de 5000 anos pela história da humanidade. Aqui, é possível perceber melhor os cinco séculos de vida muçulmana em Loulé.

De regresso a Loulé, o anfitrião visita o mercado, que nesta cidade se impõe, especialmente pela arquitetura especial. Já na Igreja Matriz de Loulé, ou Igreja de São Clemente, é tempo de conhecer melhor a conquista da cidade para os cristãos.

No museu dentro do Castelo há um fóssil com mais de 220 milhões de anos que vale a pena conhecer e no arquivo municipal do concelho há um tesouro nacional - as atas mais antigas de vereação que se conhecem.

A caminho de Salir, Sá Fernandes faz uma pausa para ver as rochas de calcário no barrocal algarvio e, já na vila, um antigo domínio muçulmano, vale a pena conhecer as ruínas do castelo, a torre e o menir na entrada do Núcleo Museológico. Porém, talvez o mais interessante seja mesmo recordar "A Lenda da Moura Encantada" que ficou esquecida em Salir aquando da reconquista cristã.

O dia seguinte começa no barrocal, com paragem em Querença, uma vila escondida, onde a Fonte da Benémola encanta qualquer um.

Rumo a norte, pela Estrada Nacional número 2, é tempo de visitar o miradouro do Caldeirão, com uma vista que não acaba. Já no Ameixial, há vestígios de várias épocas, incluindo da mineração romana.

Depois de uma passagem pela ponte sobre a Ribeira do Vascão, chega-se à Califórnia do Algarve.

O passeio continua por várias terras e paisagens e a próxima paragem é em Benafim, com os seus figos, mel e alfarroba, que se mantêm aqui desde sempre. A paragem para almoço é na Quinta do Freixo, com um extraordinário ensopado de borrego.

De regresso a Loulé, ainda há tempo para ver um dos mais recentes trabalhos arqueológicos do país, numa visita aos Banhos Islâmicos e à Casa senhorial dos Barreto. Depois, é tempo para percorrer a cidade.

Sá Fernandes descansa ainda no clássico Café Calcinha, junto do poeta popular António Aleixo. A não perder é também a descida à mina de Sal-gema de Loulé, cuja exploração ainda continua.

No alto da cidade está ainda o Santuário de Nossa Senhora da Piedade (Mãe Soberana), que em abril é o palco de uma procissão sem igual.

O programa termina em Boliqueime, terra da escritora Lídia Jorge e do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

Todo este passeio por Loulé aqui. E podem recordar-se todos os episódios desta série, com produção da Madremedia, no 24notícias (anteriormente SAPO24).