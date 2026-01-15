Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo trabalho discográfico conta com 12 faixas e tem produção executiva de Kid Harpoon, colaborador habitual do artista e figura central no som que marcou os últimos projetos. Depois do sucesso de Harry’s House, em 2022, que consolidou Harry Styles como um dos nomes mais influentes da pop contemporânea.

Esta quarta-feira, milhares de fãs que se inscreveram nos sites associados ao artista e à Sony Music receberam curto um áudio de Harry Styles a cantarolar “We Belong Together”. A mesma frase foi vista em cartazes espalhados em várias cidades por todo o mundo.

Para assinalar o anúncio, foi também lançada a pré-encomenda oficial do álbum, que inclui vinil e CD em edição limitada, bem como merchandising exclusivo, box sets e outros formatos especiais para colecionadores. As encomendas já estão disponíveis através do site oficial do artista.

A última vez que o artista esteve em Portugal foi a 18 de julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, com a "Love on Tour".

