O processo arrancou com inscrições abertas a estabelecimentos com fabrico próprio da Área Metropolitana de Lisboa, seguindo-se as provas de apuramento, que decorreram de 9 a 11 de setembro, no Centro Lexus Lisboa.

Segundo o presidente do júri, o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, a avaliação é feita de forma cega e com base em critérios como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”.

“O número de inscrições, que cresce de ano para ano, reflete o movimento recente em Lisboa, com o surgimento de pastelarias especializadas em pastel de nata. Posso afirmar que, hoje, temos em Lisboa pastéis de nata de qualidade cada vez maior”, destacou Virgílio Gomes, em comunicado.

Os 12 finalistas são:

Café Ponte da Várzea, Sintra

Casa do Padeiro, Queluz

Confeitaria da Glória, Amadora

Diamantino e Alberto, Lisboa

O Pãozinho das Marias, Ericeira

Padaria da Né*, Damaia

Panicoelho, Panificação e Cafetaria, Rio de Mouro

Pastelaria Aloma*, Lisboa

Pastelaria Batalha*, Lisboa

Pastelaria Patyanne, Castanheira do Ribatejo

Pastelaria Santo António Castelo, Lisboa

Pastelaria Taigui, Lisboa

* Estabelecimentos com entrada direta por terem ficado no pódio da edição de 2024.

A final será aberta ao público, com bilhetes que dão também acesso ao recinto do Congresso de Cozinha — o maior evento para profissionais do setor em Portugal, que contará com demonstrações, conversas e degustações conduzidas por chefes nacionais e internacionais. Podem ser adquiridos aqui.

Criado em 2009, o concurso é uma iniciativa das Edições do Gosto e de Virgílio Gomes, contando com o apoio da Delta, Lexus Portugal | Caetano Auto, Margão, Prochef, da Revista A Manja e da Câmara Municipal de Oeiras.