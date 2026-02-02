Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O encontro decorreu na biblioteca privada do Papa, no Palácio Apostólico, e foi seguido de uma reunião alargada à comitiva portuguesa, com a habitual troca de presentes. Marcelo ofereceu ao Papa uma miniatura portuguesa do século XVII representando Santo Agostinho, com moldura em talha dourada do século XVIII, uma obra da autoria de Branca Franco, e o livro Dez anos por Portugal, edição da Presidência da República que reúne fotografias dos dois mandatos do chefe de Estado.

Após a audiência papal, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, durante cerca de 45 minutos.

Antes do encontro com o Papa, o chefe de Estado visitou o túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, onde depositou um bouquet de sete rosas brancas, e assistiu à missa na Capela Paulina, uma das quatro basílicas papais de Roma.

A chegada e saída do Presidente ao Palácio Apostólico foram registadas pela comunicação social no Pátio de São Dâmaso, perante um destacamento honorífico da Guarda Suíça Pontifícia. Marcelo chegou às 11h25 locais (10h25 em Lisboa) e deixou o palácio pelas 13h15.