Ano novo, vida nova, e com ela vêm as inscrições em ginásios, típicas do primeiro mês do ano. No Reino Unido, cerca de 11,5 milhões de pessoas com mais de 16 anos são sócias de um ginásio, segundo o The Guardian. Mas, estar entre barras e passadeiras ainda gera dúvidas para muitos, como o clássico "será que estou a fazer tudo bem"?

Toda a gente está a olhar… e isso não é o fim do mundo

É importante ignorar o mito de que ninguém repara nos outros. As pessoas observam e julgam, e o ginásio não é exceção. Homens, geralmente, não precisam de se preocupar; para mulheres, comentários sobre a postura ou forma são mais frequentes. A solução? Usar auscultadores, manter a concentração e responder com um simples "obrigada".

Aprender a “trabalhar em conjunto”

Partilhar equipamento é uma arte, especialmente em ginásios cheios. Deve-se perguntar, sempre educadamente, quantas séries faltam e pedir para "trabalhar enquanto descansam".

Guardar sempre o material

Halteres, discos e barras devem ser repostos após o uso. Não é apenas cortesia: evita acidentes e mantém o espaço funcional para todos.

Evitar bloquear o rack de halteres

Ficar colado ao rack para se ver no espelho atrapalha quem precisa do mesmo equipamento. É importante dar espaço e/ou pedir desculpa quando estiver a usar os pesos.

Perguntar e pedir ajuda

Caso tenha dúvidas sobre a execução de um exercício ou como usar uma máquina, deve perguntar a alguém. A maioria das pessoas ficará feliz em ajudar.

Um spotter é útil

No bench press ou em exercícios pesados, ter alguém a assistir é seguro. Combine previamente quantas repetições pretende e quanto auxílio precisa.

Escolher bem o treinador

Nem todos os personal trainers têm experiência prática ou bons resultados. É mais vantajoso escolher quem consegue mostrar clientes com progressos reais e explicar claramente o motivo e execução de cada exercício.

Burpees não são obrigatórios

Embora populares em treinos de alta intensidade, os burpees podem sobrecarregar articulações, sobretudo pulsos.

Todos torcem por todos

Apesar da competitividade, a energia do ginásio é positiva. Pessoas que lutam para melhorar, mesmo com dificuldades, inspiram os outros. O ambiente, cheio de pesos e máquinas a trabalhar, cria camaradagem e motivação. No final, todos querem ver o progresso dos colegas de passadeira.

