Com um valor monetário de 50 mil euros, o Prémio LeYa tem como principal objetivo estimular a criatividade literária e descobrir novos autores, afirmando-se atualmente como um dos mais relevantes prémios literários para obras inéditas escritas em língua portuguesa.

A seleção das obras é assegurada por um júri independente, composto por personalidades de reconhecido mérito no panorama literário, incluindo dois vencedores do Prémio Camões. Todo o processo de leitura e avaliação decorre em regime de anonimato, sendo a identidade dos autores apenas revelada após a decisão final do júri.

Segundo a organização, o prémio reforça o compromisso da LeYa com a promoção da literatura e o apoio à criação literária no espaço da língua portuguesa.

A edição de 2025 foi a mais concorrida de sempre, tendo recebido 1.460 originais provenientes de 22 países. A vencedora foi a escritora Carla Pais, com o romance "A Sombra das Árvores no Inverno", cuja publicação está prevista para o próximo mês de abril.

Desde a sua criação, o Prémio LeYa já distinguiu 14 romances e permitiu a publicação de 40 obras inéditas, consolidando-se como uma referência no lançamento de novos autores no universo literário lusófono.

As candidaturas ao Prémio LeYa 2026 podem ser feitas até dia 30 de Abril aqui.

Quais os anteriores vencedores?

"O Rastro do Jaguar", Murilo Carvalho – 2008

"O Olho de Hertzog", João Paulo Borges Coelho – 2009

"O Teu Rosto Será o Último", João Ricardo Pedro – 2011

"Debaixo de Algum Céu", Nuno Camarneiro – 2012

"Uma Outra Voz", Gabriela Ruivo Trindade – 2013

"O Meu Irmão", Afonso Reis Cabral – 2014

"O Coro dos Defuntos", António Tavares – 2015

"Os Loucos da Rua Mazur", João Pinto Coelho – 2017

"Torto Arado", Itamar Vieira Junior – 2018

"As Pessoas Invisíveis", José Carlos Barros – 2021

"A Arte de Driblar Destinos", Celso Costa – 2022

"Não há Pássaros Aqui", Victor Vidal – 2023

"Pés de Barro", Nuno Miguel Silva Duarte – 2024

"A Sombra das Árvores no Inverno", Carla Pais – 2025

Lembra-se que em 2010, 2016 e 2019 o júri entendeu não atribuir o Prémio LeYa, por entender que nenhum dos candidatos correspondeu “à importância e ao prestígio” do prémio, e em 2020 o concurso foi suspenso devido à epidemia da COVID-19.

