"Plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o Cedro da Igreja de Runa, hoje com cerca de 75 anos, é parte essencial da história e identidade local", lê-se na página do concurso.

Este cedro, "inicialmente frágil e amarelado, foi cuidado e protegido pelo seu plantador, sobrevivendo contra todas as expectativas".

Ao longo dos anos, esta árvore "testemunhou partidas, regressos, celebrações e silêncios, tornou-se no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses" e é, por isso, um "símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras".

O cedro de Runa foi a árvore vencedora com 3 080 votos. Em segundo lugar ficou a Árvore-da-Borracha-Australiana, em Ponta Delgada, com 2 890 votos, e em terceiro lugar ficou a Canforeira da ESAC, em Coimbra, com 1 901 votos.

O concurso da Árvore Europeia do Ano surgiu no ano de 2011 e foi inspirado no concurso da República Checa, Árvore do Ano, organizado pela Czech Environmental Partnership Foundation. Desde então, o número de países envolvidos no concurso cresceu de cinco para 22. O concurso europeu é uma final constituída pelos vencedores dos diferentes concursos nacionais.

O objetivo do concurso é destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural.

