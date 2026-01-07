Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O DJ e ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos" foi visto pela última vez a sair de um bar na vila da Nazaré, por volta das cinco horas da manhã, no último dia de 2025.

Após o alerta do desaparecimento do jovem, as autoridades realizaram buscas subaquáticas durante vários dias. No primeiro dia de 2026, o carro de Maycon Douglas foi encontrado submerso a cerca de seis metros de profundidade, na Praia do Norte, Nazaré. Na segunda-feira, dia 5 de janeiro, a Capitania do Porto da Nazaré anunciou a interrupção das buscas.

Segundo a CMTV, estão a decorrer perícias para identificar o corpo, cuja descrição coincide com a do jovem. O cadáver apresenta um estado avançado de decomposição, pelo que será necessário recorrer a testes de ADN para confirmação da identidade.

As autoridades mantêm todos os cenários em aberto e continuam a investigar as circunstâncias da morte.

