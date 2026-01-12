Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou esta segunda-feira que a República Islâmica não procura a guerra, mas está “totalmente preparada” para um conflito, ao mesmo tempo que se declarou disponível para negociações justas e baseadas no respeito mútuo, escreve o The Guardian.

Araghchi sublinhou que o país está “mais preparado” do que durante a guerra de doze dias com Israel em junho do ano passado, conflito que resultou na morte de mais de mil pessoas quando Israel bombardeou o Irão com quase total impunidade. O ministro apelou aos adversários para não cometerem “equívocos” que possam escalar a situação.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, confirmou que os canais diplomáticos com os Estados Unidos permanecem abertos, apesar da ausência de presença diplomática americana no país. Baghaei referiu que os interesses dos EUA são representados pela embaixada suíça e que as mensagens entre o enviado especial do presidente norte-americano e o governo iraniano são trocadas sempre que necessário. O Irão mantém-se comprometido com a diplomacia, mas ressalvou que as negociações devem respeitar os interesses mútuos e não ser unilaterais ou impostas.

As manifestações, iniciadas a 28 de dezembro em Teerão, começaram devido ao colapso da moeda iraniana, o rial, mas rapidamente se transformaram em protestos nacionais contra o regime, abrangendo insatisfação com restrições sociais e políticas. A recente decisão do governo de terminar a taxa de câmbio subsidiada para importadores contribuiu para a subida dos preços de bens essenciais, agravando a frustração popular.

Em resposta às manifestações, o regime iraniano tem recorrido a uma repressão intensa, resultando em dezenas de mortes.

