Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro título da coleção, "O Primeiro Amor", de Ivan Turguéniev, chega às livrarias a 21 de janeiro. A obra aborda temas como memória, juventude e sentimento. Segue-se, a 11 de março, "De Quanta Terra Precisa o Homem", de Lev Tolstoi, e a 8 de abril será lançado "Gente Pobre", de Fiódor Dostoiévski, romance inaugural de um dos maiores nomes da literatura russa.

Segundo Ricardo Antunes, editor da Alma dos Livros, a iniciativa reflete a missão da editora de oferecer livros para todas as idades e de todos os géneros literários. “Os clássicos são essenciais nesse percurso, porque continuam a falar connosco, independentemente do tempo em que vivemos”, afirmou.

A coleção apresenta uma nova identidade gráfica, pensada para o mercado atual, e visa mostrar que estas obras, muitas escritas há mais de um século, permanecem relevantes tanto nos temas que abordam como nas perguntas que colocam aos leitores contemporâneos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.