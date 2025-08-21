Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa distribui-se entre a Praia de São Jacinto, a Marginal Frente-Ria e a Reserva Natural das Dunas, com concertos, espetáculos aéreos, atividades de mar e ar livre, exposições e oficinas criativas.

Entre os momentos mais aguardados está o Festival dos Papagaios, nos dias 23 e 24, promovido pela Associação Armas da História. O público poderá ver figuras de grandes dimensões a colorir o céu, como seis galos de Barcelos com três metros, anjos multicoloridos de cinco metros, um polvo de 25 metros e dezenas de papagaios que formam arcos, comboios e homenagens ao mar com Nautilus e cavalos-marinhos.

As crianças terão oficinas gratuitas de pintura e voo de papagaios, além do tradicional “Papagaio Mensageiro”, com a largada de rebuçados e peluches do céu.

O cartaz inclui ainda espetáculos no Cais dos Pescadores: Las Cosas Imposibles (23 e 24, às 11h00), que mistura circo, música e teatro; Matraka ma non Troppo (23 às 17h00 e 24 às 15h00), que transforma resíduos em instrumentos musicais; e GOTA – A Água Que Não Cai do Céu (22 e 23 às 21h00, e 24 às 17h00), uma encenação poética sobre a escassez de água.

A programação integra também o Centro Interpretativo da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, com visitas livres a 22 e 23 de agosto, e uma visita guiada pelo trilho da natureza no dia 24.

Com esta edição, o Festival Dunas reforça-se como um evento único que alia espetáculo, educação ambiental e promoção turística, transformando São Jacinto num ponto de encontro entre cultura e natureza no verão de Aveiro.

Para o programa completo e mais informações, é possível consultar o site oficial do Festival Dunas de São Jacinto.